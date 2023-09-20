Forbes: ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских БПЛА

Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских беспилотников.

«Плохие новости для потрёпанных украинских военно-воздушных сил», — сказал он.

При этом Экс привёл в пример поражение российским беспилотником истребителя МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога.