Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 215 военных в районе Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. Он уточнил, что российские военные также сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. В атаках подразделений группировки взаимодействовали с авиацией и артиллерией. " сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого", - сказал Минесашвили.
Он отметил, что противник понес существенные потери в районе Андреевки - до 215 солдат. На Донецком направлении российские бойцы отразили три атаки подразделений ВСУ. В середине сентября в Минобороны рассказали о срыве атак ВСУ в районе Торского выступа.
В конце августа российские войска сорвали шесть атак ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских военных, поражены САУ "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет.