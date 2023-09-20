ТАСС: ВСУ потеряли до 215 военных в районе Андреевки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 215 военных в районе Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. Он уточнил, что российские военные также сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. В атаках подразделений группировки взаимодействовали с авиацией и артиллерией. " сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого", - сказал Минесашвили.