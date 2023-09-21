Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго

Южный Судан выступает за отмену введенного ООН эмбарго на поставки оружия в страну. Об этом заявил президент Южного Судана Салва Киир, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы призываем ООН отменить оружейное эмбарго, чтобы была возможность безопасно провести предстоящие в стране в следующем году выборы", - сказал глава государства.
По его мнению, международное эмбарго на поставки оружия в Южный Судан "мешает эффективным действиям сил безопасности, которые должны обеспечить спокойствие в ходе предстоящего плебисцита". Как указал президент, власти страны, подписавшие мирное соглашение в 2018 году, "намерены завершить переходный период посредством проведения всеобщих выборов, которые намечены на 2024 год".
Салва Киир также заявил, что, по его убеждению, "образование является ключом к оперативному достижению программы ООН по целям устойчивого развития". В этой связи он указал, что в его стране начал действовать закон о бесплатном образовании на всех уровнях, включая высшее.
"Это позволило 2,3 млн детей реально получить доступ к образованию, в том числе южносуданским девочкам", - пояснил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что с начала вооруженного конфликта в соседнем Судане в апреле 2023 года на территорию Южного Судана прибыли "тысячи беженцев".
"Это стало испытанием для приграничных южносуданских районов, в которых начался гуманитарный кризис", - указал Салва Киир.
Он призвал международное сообщество предоставить "достаточную и устойчивую" помощь беженцам, оказавшимся на южносуданской территории в результате конфликта. Салва Киир подтвердил приверженность Южного Судана "миру и стабильности в Судане".
Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.