Стало известно о закреплении российских бойцов на окраине Клещеевки

Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой народной республики (ДНР) и контролируют подступы к железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника разведки дивизии с позывным Феникс.

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Собеседник агентства уточнил, что Клещеевка уже давно «снесена с лица земли», и там негде закрепляться, поэтому российские войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. «Там закрепились», — отметил он.

По словам Феникса, в настоящее время подразделения дивизии занимают также несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села. Клещеевка — это средняя зона, куда «особо никто не желает соваться». «Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава, в северной части, которая поближе к нам, у железной дороги, они там выставили только наблюдательные пункты, и сказать, что Клещеевка их, нельзя», — почеркнул разведчик.

Он назвал обстановку в районе села контролируемой, но при этом тяжелой, так как постоянные обстрелы кассетными боеприпасами, артобстрелы и само географическое положение Клещеевки не позволяют качественно удерживать населенный пункт.