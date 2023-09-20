Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 19 сентября в 23:45 сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщается в соцсетях Минобороны России 20 сентября.
Это четвертый беспилотник, сбитый в Белгородской области 19 сентября. Ранее в Минобороны сообщали об уничтоженных БПЛА в 13, 16 и 21 час.
В Белгородской области бессрочно действует желтый (высокий) уровень опасности. К началу учебного года на окна в школах и детских садах Белгорода наклеили примерно 65 тысяч квадратных метров бронированной пленки, которая защитит детей от осколков при обстреле. Пленка удерживает общую массу стеклопакета и уменьшает количество осколков.