В Минобороны ФРГ рассказали о составе нового пакета военной помощи Киеву

ФРГ намеревается отправить на Украину новый пакет военной помощи. В него войдут машины различного типа, а также боеприпасы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Германии.

В пресс-службе пояснили, что стоимость пакета составит порядка 400 млн евро. В его состав войдут 200 бронемашин MRAP, ремонтно-эвакуационные машины, системы разминирования, ЗСУ Gepard и комплексы ПВО IRIS-T.

Кроме того, Бундесвер отправит Киеву 30 тысяч снарядов калибра 155 мм, 3,8 тысячи дымовых снарядов того же калибра, 105 тысяч снарядов калибра 120 мм различного назначения, 480 противотанковых ракет АТ2.

Список содержит также зимнюю одежду и генераторы электроэнергии и тепла.

Напомним, что Германия с февраля 2022 года активно поддерживает Украину. В первых пакетах военной помощи Берлин отправлял средства нелетального характера - каски, форму, тепловизоры, легковые машины и грузовики.