Азербайджан заявил о взятии более 60 боевых позиций Армении в Карабахе

«В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении», – рассказал он.