Азербайджан заявил о взятии более 60 боевых позиций Армении в Карабахе
Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что вооружённые силы страны взяли под контроль более 60 боевых позиций Армении в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Эйвазов сделал во время брифинга. Он также добавил, что вооружённые силы Азербайджана обезвредили более 40 артиллерийских установок и до 20 боевых машин Армении.
«В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении», – рассказал он.
19 сентября Азербайджан заявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий». По словам властей страны, целью операции является восстановление конституционного строя. При этом Армения назвала действия Баку военной агрессией.