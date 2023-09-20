Азербайджан заявил о взятии более 90 боевых позиций Армении в Карабахе

В Баку заявили о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
В ходе брифинга руководитель пресс-службы азербайджанского Министерства обороны Анар Эйвазов сообщил журналистам, что вооруженные силы страны взяли под свой контроль более 60 позиций армянских войск в Нагорном Карабахе.
«Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две ЗРК, две радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника», — заявил он.
Ранее азербайджанское руководство пригрозило продолжить антитеррористические мероприятия в Карабахе, если армянские вооруженные формирования не сложат оружие.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что миротворческий контингент ВС РФ эвакуировал из опасных районов 469 человек.