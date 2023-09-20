$96.22-0.42102.92-0.17

В Баку заявили о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе

В ходе брифинга руководитель пресс-службы азербайджанского Министерства обороны Анар Эйвазов сообщил журналистам, что вооруженные силы страны взяли под свой контроль более 60 позиций армянских войск в Нагорном Карабахе.

Азербайджан заявил о взятии более 90 боевых позиций Армении в Карабахе
© РИА Новости

«Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две ЗРК, две радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника», — заявил он.

Ранее азербайджанское руководство пригрозило продолжить антитеррористические мероприятия в Карабахе, если армянские вооруженные формирования не сложат оружие.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что миротворческий контингент ВС РФ эвакуировал из опасных районов 469 человек.

1