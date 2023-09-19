Новая модель "Ланцета" впервые уничтожила украинский истребитель МиГ-29

В Телеграм-канале "Днепровский рубеж" опубликовали уникальные кадры поражения дроном "Ланцет" украинского истребителя МиГ-29 на криворожском аэродроме Долгинцево. Сообщается, что была применена модель с улучшенными характеристиками, что позволило достать цель глубоко в тылу врага.

Это первое видео уничтожения "Ланцетом" МиГ-29, да и самолета вообще. До этого в послужном списке барражирущего боеприпаса были только различные виды бронетехники, комплексы ПВО.

По данным интернет-издания Redovka, в общей сложности дроны-камикадзе поразили пять истребителей МиГ-29. Однако видеодподтверждения эта информация пока не имеет.