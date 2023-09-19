Парадное оружие разработали для караула ВС Ирана, который встречал Шойгу
Бойцы почетного караула иранских Вооруженных сил, принимающие участие во встрече министра обороны России Сергея Шойгу, вооружены специальными винтовками. Это оружие разработано специально для бойцов почетного караула. Как и в российской армии, в его составе представлены все виды и рода войск.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики. Встречали Шойгу у здания Генштаба ВС Ирана. Для этого построилась рота почетного караула, а также военный оркестр.
Как отметили в МО РФ, визит Шойгу в Иран будет способствовать укреплению связей между двумя странами и станет важным этапом сотрудничества Москвы и Тегерана.