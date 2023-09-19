Парадное оружие разработали для караула ВС Ирана, который встречал Шойгу

Бойцы почетного караула иранских Вооруженных сил, принимающие участие во встрече министра обороны России Сергея Шойгу, вооружены специальными винтовками. Это оружие разработано специально для бойцов почетного караула. Как и в российской армии, в его составе представлены все виды и рода войск.

© РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики. Встречали Шойгу у здания Генштаба ВС Ирана. Для этого построилась рота почетного караула, а также военный оркестр.