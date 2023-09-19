Миротворцы РФ фиксируют множество нарушений режима прекращения огня в Карабахе

В Минобороны РФ сообщили о том, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали ряд нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом пишет ТАСС.

«С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», – сообщили в российском военном ведомстве.

Там также добавили, что в данный момент российский миротворческий контингент занимается эвакуацией мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха.

«В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям», – уточнили в Минобороны.