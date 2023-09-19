Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с начальником иранского генштаба
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего визита в Тегеран обсудил со своим иранскими коллегами ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.
В переговорах со стороны Ирана принял участие начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
Российский военачальник предложил обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, касающиеся ситуации в Сирии, Афганистане и "то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах".
Кроме этого, по словам российского министра обороны РФ, есть еще масса вопросов, которые предстоит обсудить.
"Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациям, а также совместные военно-морские учения", - пояснил Сергей Шойгу.