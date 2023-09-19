РИА Новости: Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по запросу военкомата
Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал", - заявил собеседник агентства.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны с призывом отправить Даню Милохина в армию. По ее словам, у блогера нет оснований для отсрочки от службы.
После этого стало известно, что Милохин покинул Россию, вылетев из Москвы в Дубай.