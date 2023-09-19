Опубликовано видео уничтожения укрытия ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на официальном сайте видео с моментом уничтожения очередного укрытия и боевой техники, принадлежащих вооруженным силам Армении, в Карабахе. На кадрах показаны моменты обстрела двух объектов.

Оба объекта были спрятаны под маскировочными полотнами.

Ранее ведомство публиковало видеозаписи с моментами уничтожения радиолокационной станции ВС Армении, радиотехнического узла военного назначения и других объектов, принадлежащих силам Еревана.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснял, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении.