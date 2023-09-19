Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать бои зимой

Глава комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены отказываться от боев в зимний период. Об этом сообщает РИА Новости .

По завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран, Милли заявил журналистам, что «не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это [контрнаступление]».