Учебный Т-90 стал для курсантов "подводной лодкой"

В сухопутных войсках России кроме Т-90А и новейших Т-90М продолжают эксплуатироваться ранние версии "девяностых". Одна из таких машин недавно была замечена в Свердловской области на занятиях курсантов учебного центра Центрального военного округа.

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Как сообщает пресс-служба ЦВО, на этом мероприятии отрабатывалось форсирование водоема с полным погружением боевых машин, и, судя по размещенным на сайте российского оборонного ведомства фотографиям, вместе с танками Т-72 был задействован и Т-90.

Машина имеет литую башню с многослойной броней и динамической защитой. Также внешне отличается установленным комплексом оптико-электронного подавления ТШУ-1 "Штора", способным противодействовать ПТУР, снарядам с лазерным наведением и препятствовать работе различных квантовых дальномеров. Что интересно, данное оборудование не боится таких вот "водных процедур".

Имеется также закрытая 12,7-мм пулеметная установка командира, позволяющая ему применять вооружение по воздушным и наземным целям, не открывая люка.

Имеющаяся 125-мм пушка, как и у других отечественных машин, приспособлена для запуска управляемых ракет.

Танк способен превращаться в своеобразную "подводную лодку", форсируя водные преграды по дну.

Свое первое боевое крещение эта модификация прошла в Сирии, где правительственные войска сражались с финансируемыми из-за рубежа террористическими группировками.