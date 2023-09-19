Израиль представил танк пятого поколения с системами ИИ

Израиль представил новейший боевой танк пятого поколения с системами ИИ
Министерство обороны Израиля представило новейший боевой танк пятого поколения «Барак».
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что танк оборудован системами с искусственным интеллектом и сенсорами обнаружения целей спектром 360 градусов.
Первые машины были недавно переданы 52-му бронетанковому батальону сухопутных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие нанесли удар по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС, контролирующей север сектора Газа.