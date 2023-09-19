Пентагон призвал партнеров США скорее поставить Украине системы ПВО

США призывают партнеров поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии зимы. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания по Украине в Германии заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет ТАСС.

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По его словам, союзникам стоит «тщательнее поискать» в своих арсеналах дополнительные средства для помощи ВСУ, в том числе артиллерийские снаряды. И сделать это необходимо еще до начала зимы, подметил он.

Помимо этого, глава Пентагона настоял на том, чтобы западные партнеры передали как можно скорее в распоряжение Киева дополнительные боеприпасы к системам ПВО. Он пояснил, что в настоящее время средства ПВО остаются самым необходимым видом боевой техники для Украины.

Ранее в Белом доме заявили о «всесторонней защите» Украины на Генассамблее ООН. Кроме того, на запланированной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским политики, как отмечается, должны проговорить возможность одобрения Конгрессом США инициативы о дополнительном финансировании Киева на 24 миллиарда долларов.