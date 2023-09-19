Азербайджанские войска уничтожили склад боеприпасов ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по складу с боеприпасами, принадлежащему армянской 5-й бригаде обороны. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале азербайджанского оборонного ведомства. На кадрах видно, как над военным объектом, расположенном на Агдеринском направлении, поднимается столб дыма.

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В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что военнослужащие республики также успешно уничтожили радиолокационную станцию Р-18 в Карабахском регионе. Позиция находилась в зоне российского миротворческого контингента. Кроме того, армия Азербайджана нанесла удары по долговременным огневым точкам армии Армении и ряду других объектов военного назначения.