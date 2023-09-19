Угон Ми-8 на Украину: что известно о летчике

«Газета.ру» рассказала, что одним из летчиков пропавшего в августе вертолета Ми-8 был служивший на Дальнем Востоке Максим Кузьминов. По данным издания, сослуживцы отзываются о нем как о «психологически очень слабом».

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Ранее в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили об угоне вертолета Ми-8 завербованным российским летчиком. Российские власти эту информацию не подтверждали. В Минобороны РФ заявили, что экипаж вертолета пропал без вести.

В ГУР провели пресс-конференцию, на которой человек, представившийся летчиком Ми-8, рассказал, что вместе с ним на борту находились еще два члена экипажа, которые ничего не знали о планировавшемся угоне. По его словам, после приземления они вышли из вертолета и побежали в сторону границы. Он заявил, что их «могли ликвидировать».

«Газета.ру» рассказала, что Максиму Кузьминову 28 лет и он окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Его однокурсники заявили, что Кузьминов всегда хотел летать, но был «суетливым» и не выделялся в учебе. Они отметили, что не замечали за ним «странных наклонностей».

По данным издания, после учебы Кузьминова отправили на Дальний Восток, где он служил в вертолетном полку армейской авиации. Один из его сослуживцев рассказал журналистам, что Кузьминов «совершал необдуманные поступки» и просил отправлять его только на «мирные задания» по морально-этическим соображениям. Сослуживцы считают, что Кузьминов не брался за серьезные задачи, так как опасался за свою жизнь.

«Он психологически был очень слаб. Не знаю, как человеку с такой психикой могли доверить военную технику. Но пилотом он был хорошим, а пилоты сейчас нужны, поэтому его, скорее всего, и не отстраняли», - заявил один из сослуживцев.