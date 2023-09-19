В Госдуме рассказали об особенностях осеннего призыва

«Особых изменений в осеннем призыве не будет. Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. Защита родины — священная обязанность каждого гражданина, особенно мужчины. Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», — сказал Швыткин.