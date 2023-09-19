Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов на остров Лампедуза. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«DGSI (служба внешней разведки) направит в кантон Ментон сотрудников для опроса арестованных на границе нелегальных мигрантов для выявления подозреваемых в терроризме», — сообщает радиостанция.

Париж также принял решение направить дроны для наблюдения за границей и разместить четыре мобильных подразделения в Приморских Альпах.

Кроме того, будет удвоен контингент полицейских из-за увеличения числа задержаний нелегальных мигрантов. Они будут участвовать в антитеррористической операции Sentinelle.