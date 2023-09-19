Губернатор подтвердил уничтожение беспилотника в небе над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. Об этом он написал в Telegram.
19 сентября Минобороны сообщило о новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России.
По дрону отработала система ПВО, последствий на земле нет, отметил Богомаз. На месте работают оперативные службы.
Ранее появились данные о применении ВСУ дронов с таймерами самоуничтожения. Такие беспилотники взрываются через несколько часов после падения. К настоящему времени известно как минимум о двух таких случаях.
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