Губернатор подтвердил уничтожение беспилотника в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над регионом. Об этом он написал в Telegram .

По дрону отработала система ПВО, последствий на земле нет, отметил Богомаз. На месте работают оперативные службы.

Ранее появились данные о применении ВСУ дронов с таймерами самоуничтожения. Такие беспилотники взрываются через несколько часов после падения. К настоящему времени известно как минимум о двух таких случаях.