В США заявили о поддержке обучения украинцев на F-16

США поддерживают обучение украинцев на истребителях F-16 тренировками на территории самих Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РИА Новости .

«США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории», — рассказал глава американского оборонного ведомства во время открытия в Германии контактной группы по Украине.

Дополнительно сообщается, что США могут уже до конца года завершить обучение первых украинских летчиков. Однако их направят на фронт позже, так как сначала они будет проходить в Европе дополнительное обучение по техобслуживанию.