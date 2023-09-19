Балицкий спрогнозировал третью волну контрнаступления ВСУ в сентябре

Третья волна контрнаступления украинских войск на запорожском направлении прогнозируется в сентябре. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восстановить боеспособность «с призрачной целью» овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы занять там выгодные рубежи.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», — добавил губернатор.

Балицкий считает, что силы ВСУ уже подходят к концу и новая волна контрнаступления закончится для Украины «очередными колоссальными потерями», особенно на тех позициях, где низина просматривается и контролируется российскими войсками.