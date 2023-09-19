Полноценная работа единого реестра воинского учета будет возможна только с 2025 года. Об этом со ссылкой на замглавы Минцифры России Олега Качанова пишет РИА Новости.

«По созданию реестра воинского учета - его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», - пояснил Качанов в ходе выступления на конференции «Цифровизация в госсекторе».

Он отметил, что сведения, которые будут внесены в реестр, «составляют служебную тайну», и необходимо создать инфраструктуру, каналы связи и их защиты.

«Это требует временных и материальных затрат», - заявил Олег Качанов.

Замглавы Минцифры также пояснил, что до конца 2023 года планируется запустить пилотный проект. Он будет реализовываться на территории одного-двух субъектов России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета 14 апреля. В частности, законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и мест работы.