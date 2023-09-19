Назван срок начала полноценной работы единого реестра воинского учета в России
Полноценная работа единого реестра воинского учета будет возможна только с 2025 года. Об этом со ссылкой на замглавы Минцифры России Олега Качанова пишет РИА Новости.
«По созданию реестра воинского учета - его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», - пояснил Качанов в ходе выступления на конференции «Цифровизация в госсекторе».
Он отметил, что сведения, которые будут внесены в реестр, «составляют служебную тайну», и необходимо создать инфраструктуру, каналы связи и их защиты.
«Это требует временных и материальных затрат», - заявил Олег Качанов.
Замглавы Минцифры также пояснил, что до конца 2023 года планируется запустить пилотный проект. Он будет реализовываться на территории одного-двух субъектов России.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета 14 апреля. В частности, законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и мест работы.
Минобороны РФ также предложило внести поправки в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Согласно проекту, военкомы будет формировать электронные личные дела призывников, используя такие государственные информационные ресурсы как портал Госуслуг, системы в сферах здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.