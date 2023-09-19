Генерал ФСБ назвал цель самоуничтожения дронов ВСУ

«Самоуничтожение ракет, дронов абсолютно не ново. Такие устройства использовались еще в период Великой Отечественной войны, объект заряжался на самоуничтожение по прошествии времени. Это вполне естественно. Задачи могут быть разные, вплоть до того, чтобы объект не попал в руки противника», — сказал Михайлов.