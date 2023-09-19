США разрабатывают оружие для войны в космосе

«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США , <…> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником», — указано в докладе.

Уточняется, что основной упор будет сделан на средства радиоэлектронной борьбы и защиту киберпространства. Газета отмечает, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в сфере военных возможностей в космическом пространстве. На данный момент, у США есть только электронная глушилка, нарушающая связь между спутниками и наземными станциями.