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WT: Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России

Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на доклад военного ведомства.

США разрабатывают оружие для войны в космосе
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«Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, <…> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником», — указано в докладе.

Уточняется, что основной упор будет сделан на средства радиоэлектронной борьбы и защиту киберпространства. Газета отмечает, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в сфере военных возможностей в космическом пространстве. На данный момент, у США есть только электронная глушилка, нарушающая связь между спутниками и наземными станциями.

Ранее президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР.

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