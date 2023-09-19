Пентагон: Танки Abrams скоро будут доставлены на Украину
Американские танки M1 Abrams скоро будут доставлены на Украину. Об этом заявил заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Это заявление он сделал, открывая очередное заседание контактной группы по Украине в Германии, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, вместе с танками Abrams США намерены поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Всего в Вашингтоне обещали Киеву 31 боевую единицу этой техники.
В Киеве заявили о том, что в ближайшее время на Украину прибудет более 10 танков Abrams.