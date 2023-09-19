Пентагон: Танки Abrams скоро будут доставлены на Украину

Американские танки M1 Abrams скоро будут доставлены на Украину. Об этом заявил заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

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Это заявление он сделал, открывая очередное заседание контактной группы по Украине в Германии, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, вместе с танками Abrams США намерены поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Всего в Вашингтоне обещали Киеву 31 боевую единицу этой техники.