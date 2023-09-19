$96.65+0.01103.09+0.06

Белорусские депутаты приняли законопроект о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии.

Белоруссия приостановила ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
© РИА Новости

Об этом из зала заседаний нижней палаты парламента передает корреспондент ТАСС.

В Белоруссии пройдут масштабные военные учения в конце сентября

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в законопроекте.

13