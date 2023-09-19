Южная Корея направит Украине боевую технику

«Недавно правительство решило как можно скорее отправить в Украину два тральщика в дополнение к ранее поставленной партии старых миноискателей. Это следует из срочной просьбы и обещания президента Юн Сок Еля поддержать Украину», — рассказал газете источник в правительстве.

Ранее стало известно, что Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.