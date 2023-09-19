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Южная Корея направит Украине боевую технику

Южная Корея направит Украине два тральщика для разминирования полей K600 «Rhino». Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Южная Корея направит Украине боевую технику
© Lenta.ru

«Недавно правительство решило как можно скорее отправить в Украину два тральщика в дополнение к ранее поставленной партии старых миноискателей. Это следует из срочной просьбы и обещания президента Юн Сок Еля поддержать Украину», — рассказал газете источник в правительстве.

Отмечается, что поставляемая техника не является летальным вооружением. Однако это самая значительная поддержка в военной сфере, оказанная Сеулом Киеву.

Ранее стало известно, что Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.

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