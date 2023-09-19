В российском регионе система ПВО сбила беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, беспилотник самолетного типа был сбит в селе Карабаново. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Вечером в понедельник, 18 сентября, системы ПВО сбили три воздушные цели в Белгородской области на подлете к Шебекино. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.