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В российском регионе система ПВО сбила беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В российском регионе система ПВО сбила беспилотник
© РИА Новости

Как уточнил губернатор, беспилотник самолетного типа был сбит в селе Карабаново. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Вечером в понедельник, 18 сентября, системы ПВО сбили три воздушные цели в Белгородской области на подлете к Шебекино. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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