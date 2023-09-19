В российском регионе система ПВО сбила беспилотник
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, беспилотник самолетного типа был сбит в селе Карабаново. Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Вечером в понедельник, 18 сентября, системы ПВО сбили три воздушные цели в Белгородской области на подлете к Шебекино. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.