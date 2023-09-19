Российские ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем в Запорожской области.
В небе над городом прозвучала несколько взрывов.
«Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.
По предварительным, данным никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.
Еще один взрыв в запорожском Мелитополе произошел 10 сентября. В администрации Мелитополя тогда заверили, что город находится под надежной защитой.
17 сентября сообщалось, что российским средствам ПВО удалось перехватить управляемые авиационные бомбы.
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