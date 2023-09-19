Российские ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем в Запорожской области.

В небе над городом прозвучала несколько взрывов.

«Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты», — сказал ТАСС представитель оперативных служб.

По предварительным, данным никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

Еще один взрыв в запорожском Мелитополе произошел 10 сентября. В администрации Мелитополя тогда заверили, что город находится под надежной защитой.