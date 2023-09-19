Пушилин заявил, что ВСУ не удается закрепиться в Клещеевке и Андреевке
Вооруженным силам Украины не удается закрепиться в населенных пунктах Клещеевка и Андреевка, которые находятся в пригороде Артемовска, но российские войска при поддержке авиации отбрасывают их назад. Об этом заявил 19 сентября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, село Андреевка сегодня полностью уничтожено, украинская армия «пытается заходить, закрепиться», но российская артиллерия при поддержке авиации пресекает эти попытки.
«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне», — сказал Пушилин.
По его словам, в этом районе сформировалась так называемая точка перемола украинских подразделений. Аналогичная ситуация сложилась вокруг Клещеевки — с южной части пытаются войти в село ВСУ, а с северной находятся российские подразделения.
«Важным там является рубеж по железной дороге. В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен», — отметил врио главы ДНР, отметив, что ситуация в районе Андреевки и Клещеевки находится под контролем.