СМИ: Киев ищет альтернативу Starlink, чтобы отказаться от сети Маска

Киев пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink бизнесмена Илона Маска, однако признает, что отказаться от его услуг невозможно. Об этом сообщает газета Pais.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», — заявило издание.

В публикации отмечается, что если Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет. Киев надеется, что американское правительство сможет гарантировать им, что компания Маска «не оставит их в беде».

Напомним, что осенью 2022 года Маск заявлял, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц. На работу остальных его компаний SpaceX приходится тратить по 20 млн долларов ежемесячно. Он обращался к Пентагону с просьбой взять эти расходы на себя, однако позднее отозвал свое предложение.