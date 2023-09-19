Гранатометы ГМ-94 для штурмовиков поставили в войска
Партия гранатометов ГМ-94 для штурмовиков поступила в войска.
Партию гранатометов, особенно востребованных у шутрмовых подразделений в зоне СВО, отправили военным с опережением сроков, сообщается на сайте Ростеха.
Напомним, что ГМ-94 - это тульский ручной помповый гранатомет с подвижным стволом. Его масса без боеприпасов составляет менее пяти килограммов, длина с разложенным прикладом - около 80 сантиметров.
ГМ-94 был создан специально для применения в ограниченном пространстве, то есть для поражения противника при столкновениях в помещениях, в условиях плотной застройки, в подвалах и защитных сооружениях и т.д. Именно поэтому оружие оказалось особенно востребовано у штурмовиков, которым приходится вести бои с окопавшимся противником практически лицом к лицу.
Широкая номенклатура применяемых 43-мм боеприпасов делает ГМ-94 одним из самых универсальных и эффективных орудий для ближнего боя. Термобарические гранаты позволяют разрушать стены и укрепления, уничтожать легкую бронетехнику и поражать живую силу противника. Специальные безосколочные гранаты позволяют безопасно применять гранатомет на расстоянии от пяти метров. Предусмотрено и использование привычных осколочных гранат, а также нелетальных боеприпасов, в том числе раздражающего и ударно-шокового воздействия.