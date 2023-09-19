Гранатометы ГМ-94 для штурмовиков поставили в войска

Партия гранатометов ГМ-94 для штурмовиков поступила в войска.

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Партию гранатометов, особенно востребованных у шутрмовых подразделений в зоне СВО, отправили военным с опережением сроков, сообщается на сайте Ростеха.

Напомним, что ГМ-94 - это тульский ручной помповый гранатомет с подвижным стволом. Его масса без боеприпасов составляет менее пяти килограммов, длина с разложенным прикладом - около 80 сантиметров.

ГМ-94 был создан специально для применения в ограниченном пространстве, то есть для поражения противника при столкновениях в помещениях, в условиях плотной застройки, в подвалах и защитных сооружениях и т.д. Именно поэтому оружие оказалось особенно востребовано у штурмовиков, которым приходится вести бои с окопавшимся противником практически лицом к лицу.