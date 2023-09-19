В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

В России стали находить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с таймерами самоуничтожения. Об этом пишет Baza в Telegram.

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По информации издания, такие беспилотники взрываются через несколько часов после падения.

Каналу стало известно как минимум о двух таких случаях. 18 сентября украинский дрон упал в совхозе в Воронежской области и взорвался во время осмотра. Еще один беспилотник с таймером самоуничтожения обнаружили около действующей нефтебазы в городе Льгове Курской области 17 сентября. Летательный аппарат сдетонировал спустя 40 минут после обнаружения.