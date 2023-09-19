Спецоперация на Украине 19 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 сентября 2023 года.

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что контрнаступление Украины прогрессирует, сообщает runews24.

Киев «продолжает свой прогресс в контрнаступлении», заявили в Белом доме.

При этом там не привели конкретных данных о прогрессе на поле боя.

Отмечается, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на фронте от Владимира Зеленского во время их встречи в Вашингтоне 21 сентября.

Российский военный назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Основная причина провала контрнаступления Украины — это действия армии России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного эксперта Василия Дандыкина.

По его словам, российские Вооруженные силы за полтора года окрепли профессионально и проявляют массовый героизм.

Также произошла консолидация общества, которое всеми силами помогает и материально, и морально армии.

Все это вместе определяет неудачу контрнаступления Киева, указал Дандыкин.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 104 снаряда

За минувшие сутки Украина выпустила по населенным пунктам ДНР 104 снаряда, сообщает RT.

В результате обстрелов скончались два человека. Еще один был ранен.