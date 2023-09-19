Мобилизация: последние новости на сегодня 19 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Передана новая партия гуманитарной помощи бойцам на передовой

Ростовская область передала гвардейской инженерной бригаде средства обучения работе с беспилотниками, сообщает телеканал «ДОН 24».

Также бойцы получили аккумуляторы, ретрансляторы, очки и пульты для управления летательными аппаратами. Техника необходима в условиях специальной военной операции для отработки навыков военнослужащих.

Помощь оказывается регулярно, чтобы поддержать бойцов. Ранее депутаты донского парламента доставляли на фронт отечественные внедорожники, дроны, тактические шлемы, прицелы ночного видения, тепловизионные прицелы, аптечки и многое другое.

Контрактники начали отработку стрельб из РСЗО "Град" на полигоне в Ростовской области

Проходящие службу по контракту военнослужащие приступили к обучению со стрельбой из отечественной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на одном из полигонов в Ростовской области, сообщает ТАСС.

Это происходит после успешного прохождения теоретического курса обучения. Речь идет о тех, кто заключил первые и новые контракты с Вооруженными силами РФ.

Срок подготовки занимает три месяца. Также военнослужащие проходят курс интенсивной боевой подготовки, изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.

Участники СВО и их семьи получают льготы и компенсации в Краснодарском крае

В Краснодарском крае федеральные и региональные выплаты предоставляют мобилизованным, добровольцам, контрактникам и их семьям, сообщает kuban24.tv.

По 100 тысяч рублей выплачивают каждому жителю Кубани, который решил отправиться в зону проведения специальной военной операции, независимо от того, подпишет он контракт или уйдет добровольцем. Кроме того, каждому ребенку участника спецоперации положена единовременная выплата в 20 тысяч рублей. Они могут бесплатно отдыхать в кубанских лагерях и здравницах.