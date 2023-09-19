Истребители МиГ-31 над Чукоткой отработали перехват крылатой ракеты

На проходящих в акватории Чукотского и Берингова морей учениях "Финвал-2023" истребители-перехватчики МиГ-31 в небе над Чукотским полуостровом отработали перехват условного противника. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Одним из важных эпизодов учений, проводящихся под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, стало отработка действий по противовоздушной обороне Чукотки от средств воздушного нападения условного противника. Два дежурных истребителя МиГ-31 были подняты в воздух для перехвата крылатых ракет-мишеней.

Воздушные цели были уничтожены с помощью ракет класса "воздух-воздух". После выполнения задачи истребители вернулись на аэродром базирования Анадырь. В учениях, отмечает Минобороны РФ, принимают участие около десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В их числе - надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. В ходе маневров были успешно успешно осуществлены стрельбы крылатыми ракетами по сложным мишеням, находившимся в северо-восточной части Берингова моря. Ведомство особо подчеркнуло, что все эпизоды учения носят оборонительный характер.