В трех регионах Украины сообщили о взрывах

В трех регионах Украины слышны звуки взрывов, об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

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Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин сообщил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), передает «Зеркало недели».

Информацию о взрыве в Кривом Роге подтвердил мэр города Александр Викул, уточняет издание. В Днепропетровской области присутствует угроза ракетного удара, заявили Воздушные силы Украины.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в восьми областях: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской.