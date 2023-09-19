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"Общественное": в Одессе на Украине произошли взрывы

В Одессе на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание "Общественное". Подробности произошедшего не уточняются. До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области Украины.

СМИ: в Одессе на Украине произошли взрывы
© РИА Новости

18 сентября издание "Зеркало недели" сообщало о сильных взрывах в городе Измаил Одесской области. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что ближайшей целью Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации могут стать Одесса и Николаев. Он подчеркнул, что конечная цель СВО — принятие капитуляции в Киеве. По словам эксперта, активную фазу военных действий никто не отменял.

Стало известно о взрывах в Харькове

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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