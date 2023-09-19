Военные США спустя сутки обнаружили обломки пропавшего F-35

"Личный состав Объединенной базы ВС США Чарльстон в тесной координации с местными властями нашел поле с обломками в округе Уильямсбург. Обломки были обнаружены в двух часах к северо-востоку от Объединенной базы ВС США Чарльстон", - говорится в сообщении на странице базы в социальной сети X (ранее Twitter).