На Западе назвали ошибкой помощь НАТО Украине

«Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту», — заключила журналистка.