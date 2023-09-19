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На Западе назвали ошибкой помощь НАТО Украине

НАТО приняла необдуманное решение, вынудив Украину начать конфликт с Россией. С таким мнением выступила обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.

На Западе назвали ошибкой помощь НАТО Украине
© EPA

Автор подчеркнула, что конфликт на Украине показал неспособность НАТО защитить даже собственную территорию. По ее мнению, Киев продолжает терять силы, поэтому «история с Украиной подходит к концу».

Рейес добавила, что украинский кризис повлек за собой истощение арсеналов и запасов НАТО. Поэтому она назвала большой ошибкой помощь альянса Украине.

«Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту», — заключила журналистка.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг предрек долгий конфликт на Украине.

«Мы все хотим быстрого мира», — подчеркнул он.

Однако если Киев прекратит военные действия, то и сама страна прекратит существование.

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