На Западе назвали ошибкой помощь НАТО Украине
НАТО приняла необдуманное решение, вынудив Украину начать конфликт с Россией. С таким мнением выступила обозреватель Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.
Автор подчеркнула, что конфликт на Украине показал неспособность НАТО защитить даже собственную территорию. По ее мнению, Киев продолжает терять силы, поэтому «история с Украиной подходит к концу».
Рейес добавила, что украинский кризис повлек за собой истощение арсеналов и запасов НАТО. Поэтому она назвала большой ошибкой помощь альянса Украине.
«Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту», — заключила журналистка.
Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг предрек долгий конфликт на Украине.
«Мы все хотим быстрого мира», — подчеркнул он.
Однако если Киев прекратит военные действия, то и сама страна прекратит существование.