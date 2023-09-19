В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В настоящее время сирены звучат в Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. До этого стало известно о воздушной тревоге в Днепропетровской и Кировоградской областях. Украинское издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в Харьковской области Украины. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.