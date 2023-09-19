$96.65+0.01103.09+0.06

В США потеряли истребитель F-35

Американская конгрессвумен Нэнси Мейс заявила, что в Южной Каролине пропал истребитель F-35. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

В США потеряли истребитель F-35
© Reuters

Мейс уточнила, что провела встречу с военными по теме пропавшего F-35. По ее словам, в Пентагоне не знают о местоположении истребителя на данный момент.

«Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что — угадайте что — никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов», — подчеркнула она.

Мейс добавила, что никто не знает, находится ли самолет «в воздухе или под водой».

Истребитель F-35 пропал 17 сентября над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза «Чарльстон» заявляла, что с летчиком все в порядке, однако следы судна потеряны. Неизвестно, по какой причине пилот катапультировался.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости