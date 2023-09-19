В США потеряли истребитель F-35

Американская конгрессвумен Нэнси Мейс заявила, что в Южной Каролине пропал истребитель F-35. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Мейс уточнила, что провела встречу с военными по теме пропавшего F-35. По ее словам, в Пентагоне не знают о местоположении истребителя на данный момент.

«Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что — угадайте что — никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов», — подчеркнула она.

Мейс добавила, что никто не знает, находится ли самолет «в воздухе или под водой».