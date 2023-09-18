В США рассказали о провальном маневре ВСУ

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал о провальном маневре Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, контрнаступление было обречено на неудачу без поддержки авиации.

«Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было», — подчеркнул эксперт.

Джонсон отметил, что у ВСУ не было противовоздушного потенциала, когда они решили пойти в наступление. Из-за этого российская авиация может беспрепятственно приближаться к линии фронта и наносить удары, пояснил он.

По словам экс-аналитика ЦРУ, неудачи контрнаступления также можно связать с изначальным просчетом стран НАТО. Он отметил, что Запад искренне верил в отсутствие сопротивления со стороны российских военных, которые якобы были не способны нанести ответный удар.