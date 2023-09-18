СМИ: две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности
Стратегические ядерные силы Соединенных Штатов готовы к конфликту с потенциальным противником. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Стратегического командования.
«Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте», - уточнили в пресс-службе.
Напомним, что в состав ядерной триады США входят атомные подводные крейсеры, бомбардировщики и ракеты шахтного базирования.
В общей сложности, страна располагает 1,7 тыс. ядерных боеголовок на различных стратегических носителях. Большая часть боеголовок размещается на 400 ракетах шахтного базирования Minuteman III.
Рамблер: главные новости