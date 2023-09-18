Столтенберг призвал поставить ракеты Taurus Украине

«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, включая танки и системы ПВО, имеет решающее значение. Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН . И если мы серьезно относимся к Уставу ООН, мы должны помочь Украине», — заявил генсек.

Он также подчеркнул, что США, Великобритания и Франция уже поставили Киеву вооружения большей дальности. Он подчеркнул, что надеется на аналогичную поддержку Германии как одного из ключевых европейских поставщиков оружия Украине.