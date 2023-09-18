МиГ-31 ВКС РФ перехватил Р-8А "Посейдон" ВМС США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, 18 сентября над акваторией была обнаружена приближающаяся к госгранице воздушная цель. Для ее опознания в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ», — рассказали в министерстве.